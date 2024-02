Pelo menos dois mortos em queda de jato em estrada na Florida

Pelo menos duas pessoas morreram, esta sexta-feira (9), depois de um jato cair numa estrada na Florida, nos EUA. Após a queda, a aeronave pegou fogo.

A Administração Federal de Aviação (FAA) declarou que a bordo do avião seguiam cinco pessoas.

O acidente ocorreu quando o jato fazia a ligação entre Ohio e Nápoles. O avião tinha partido pouco depois das 13h00 e tinha hora prevista de chegada às 15h21 - horário local.

De acordo com o New York Post, estiveram envolvidas no acidente pelo menos duas viaturas. Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo onde se vê a aeronave completamente em chamas no meio da estrada.

A polícia afirmou que a estrada onde o avião caiu esteve encerrada. O acidente está agora sendo investigado.

Leia Também: Líder do Irã é banido de redes sociais após comentários sobre ataque do Hamas