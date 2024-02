"Cortei a garganta". Menor confessa que assassinou a mãe na Espanha

Jon, o menor de 15 anos suspeito de assassinar a mãe na Espanha, na quarta-feira, confessou o crime ao Ministério Público. "Peguei numa faca e cortei-lhe a garganta", assumiu o rapaz.

"Chegaram os resultados das notas e quando a minha mãe viu, ela começou a me insultar e a me bater com a mão na cara várias vezes", começou o adolescente por explicar. O jovem garante que a mãe o agarrou pelo pescoço e que nesse momento o irmão, de 13 anos, saltou para cima da mulher para que esta largasse o filho mais velho.

De acordo com a Telecinco, a mulher acabou por cair e foi, depois, assassinada pelo filho. "Peguei numa faca e cortei-lhe a garganta", assumiu o jovem.

No depoimento, Jon revelou ainda que Silvia López Gayubas, de 48 anos, começou a sangrar muito. “Tirámos a roupa dela e também a nossa porque estava manchada de sangue. Limpamos tudo e colocamos a roupa num recipiente”, afirmou.

Os investigadores da Guarda Civil, que estiveram na cena do crime, verificaram todas as facas que estavam na casa da família e acreditam que, entre elas, pode estar a arma usada na morte da mulher.

O corpo da vítima foi encontrado, na quarta-feira, com facadas no pescoço, dentro de um carro na garagem da casa da família. Os adolescentes fugiram e acabaram por ser localizados num parque, horas depois.

O plano dos dois irmãos era, após a morte, transportarem o corpo da mãe para outro local. Contudo, quando tentaram sair de casa com o carro, Jon teria se enganado com a marcha e acabou por bater com o carro contra a parede. Antes de fugirem, os dois irmãos ligaram à avó e alegaram que tinham sido raptados.

O irmão mais velho continua detido pela Guarda Civil, enquanto o mais novo, que por ser menor é inimputável, ficou sob a alçada do Ministério Público.

