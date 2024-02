Cão vê neve pela primeira vez e a reação é hilária; veja as imagens

Vídeos que retratam as aventuras dos amigos de quatro patas têm conquistado grande sucesso nas redes sociais, especialmente quando as imagens são capazes de derreter corações. Um exemplo disso é um cão da raça Golden Retriever que experimentou a neve pela primeira vez, resultando em uma reação hilariante.

A dona do animal compartilhou o momento nas redes sociais com a legenda: "Meu Golden veio do Brasil para morar no Canadá comigo, e essa foi a reação dele ao conhecer a neve pela primeira vez."

O vídeo rapidamente se tornou viral na internet, acumulando quase meio milhão de visualizações e recebendo uma série de elogios de outros internautas.

Confira o vídeo hilariante do cãozinho na galeria de imagens acima.

