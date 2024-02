Ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra vai ser libertado

O ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin Shinawatra será libertado sob liberdade condicional após seis meses de detenção, anunciou o ministro da Justiça do país. Thaksin, de 74 anos, esteve detido numa prisão e num hospital policial, mas poderá deixar a detenção no final de semana, segundo Tawee Sodsong.

Ele faz parte do grupo de prisioneiros em estado crítico ou com mais de 70 anos. Thaksin Shinawatra, que governou entre 2001 e 2006, retornou à Tailândia em agosto passado, após um autoexílio de 15 anos.

Sua pena de prisão foi parcialmente amnistiada pelo rei, reduzindo-a de oito para um ano. Cerca de 930 prisioneiros, incluindo ele, terão as penas suspensas automaticamente após seis meses, de acordo com o ministro da Justiça.

Thaksin continua exercendo influência na política tailandesa do exterior, por meio da família e do partido Pheu Thai, que voltou ao poder em agosto passado. Ele também enfrenta acusações de lesa-majestade por comentários feitos em 2015, com o veredicto ainda pendente nos tribunais tailandeses.

