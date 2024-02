Mulher que matou noiva prepara o próprio casamento de dentro da prisão

Jamie Lee Komoroski, a norte-americana que, sob efeito de álcool, atropelou e causou a morte de uma noiva à saída do copo de água, está atualmente a organizar o seu próprio casamento enquanto aguarda julgamento na prisão.

Segundo o New York Post, Komoroski, de 26 anos, ligou para o pai enquanto estava no Centro de Detenção Al Cannon, em Charleston, expressando suas intenções de se casar com Evan Tatro, seu namorado e grande apoio desde o trágico acidente. Durante a chamada, ela convidou os pais para participarem da cerimônia, dizendo ao pai: "Quero que estejam comigo. Quero que me leve ao altar."

Na conversa, Jamie também compartilhou sua angústia por não saber qual será o seu destino judicial. Em abril do ano passado, Komoroski, que estava três vezes acima do limite de álcool permitido, colidiu seu Toyota com um carrinho de golfe que transportava Samantha Miller, de 34 anos, e o noivo Aric Hutchinson, de 36, resultando na morte de Samantha e ferimentos graves em Aric, que agora está envolvido em uma disputa judicial pela herança da esposa com a sogra. Jamie enfrenta quatro acusações, incluindo homicídio qualificado, e teve seu pedido de liberdade sob fiança negado pelo juiz responsável pelo caso.

