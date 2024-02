Avião aterrissa em segurança após perder porta durante voo nos EUA

Um pequeno avião, transportando duas pessoas, realizou uma aterrissagem de emergência na segunda-feira após perder uma porta em pleno voo nos EUA.

O Aeroporto Internacional de Buffalo, em Nova Iorque, foi alertado por volta das 18h00 para o incidente. O Departamento de Polícia de Cheektowaga divulgou um comunicado mencionando que "um pequeno avião que transportava duas pessoas relatou ter perdido uma porta do avião enquanto sobrevoava a área do Parque Stiglmeier, em Cheektowaga". A nota também assegurou que o avião pousou em segurança.

Após o incidente, as autoridades realizaram uma busca na área onde a porta do avião supostamente caiu, mas até o momento não conseguiram localizá-la. Felizmente, o ocorrido não resultou em danos materiais nem ferimentos aos ocupantes da aeronave.

Embora as autoridades não tenham esclarecido a causa da perda da porta do avião, uma investigação está em andamento para apurar os detalhes do incidente.

Leia Também: Detido após escalar 55 andares sem equipamento de segurança na Austrália