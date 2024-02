Tiroteio em bar de Porto Rico faz 4 mortos; há 5 pessoas em estado grave

Um tiroteio em um bar de rua em Porto Rico resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras cinco em estado crítico, conforme informado pela polícia nesta terça-feira.

As autoridades suspeitam que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas, de acordo com a Associated Press (AP). Em um comunicado, a polícia local relatou que suspeitos não identificados abriram fogo de um carro em movimento na cidade de Toa Baja.

Dois homens e duas mulheres perderam a vida, enquanto três mulheres e dois homens foram hospitalizados em estado grave.

Um dos falecidos, um traficante de drogas de 35 anos, teria sido o alvo dos atiradores.

Até o momento, não houve detenções relacionadas ao incidente. Apesar de Porto Rico ter sido historicamente uma rota para grandes carregamentos de drogas da América do Sul, os tiroteios ligados ao narcotráfico são considerados raros no país.

