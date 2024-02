"Não temos macho". Gravidez de arraia choca aquário nos EUA

A gravidez de uma raia do Aquário e Laboratório de Tubarões da Equipe ECCO, na Carolina do Norte, Estados Unidos, deixou os pesquisadores confusos, uma vez que o local não tem arraias macho.

De acordo com os funcionários do aquário, citados pelo Fox Weather, o mistério começou em setembro de 2023, quando a arraia chamada Charlotte começou a "inchar". "Documentamos vários crescimentos internamente e, inicialmente, pensamos que ela tinha um câncer", afirmou a equipe.

Mais tarde, o veterinário do aquário identificou os crescimentos como ovos, não como câncer, para grande perplexidade dos trabalhadores do aquário. "Não temos macho", afirmaram.

A primeira hipótese colocada em cima da mesa diz respeito a um caso de partenogénese - ou reprodução assexuada sem fertilização - em arraias, que já tinha sido documentada anteriormente.

No entanto, outra hipótese surgiu quando os funcionários do aquário se lembraram que em julho, dois meses antes de Charlotte mostrar sinais de gravidez, o aquário colocou dois tubarões machos no tanque.

"Começamos a notar marcas de mordidas na Charlotte, mas vimos outros peixes mordê-la, por isso mudamos os peixes de lugar, mas as mordidas continuaram. Foi então que a lâmpada se acendeu - os tubarões mordem para acasalar - será que um dos nossos jovens machos acasalou com ela?", destacaram.

Segundo investigadores, os tubarões e as arraias estão intimamente relacionados e já foi documentado o cruzamento de raças.

O último ultrassom de Charlotte mostra dois ou três filhotes que podem nascer a qualquer momento. A data prevista para o parto era 9 de fevereiro, mas até à data ainda não foram dadas atualizações.

O aquário terá de efetuar um teste de DNA depois de nascerem para provar a teoria, "a menos que haja pistas visíveis sobre uma raça mista".

