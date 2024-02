Coiote é resgatada após ficar com a cabeça presa em estátua

Uma coiote adulta foi resgatada após ter ficado com a cabeça presa dentro de uma estátua oca em Oconomowoc, Wisconsin, nos Estados Unidos.

De acordo com o Wildlife In Need Center, na rede social Instagram, o animal estava perseguindo um coelho, quando bateu numa estátua oca e ficou com a cabeça presa.

Após ter sido visto arrastando a estátua pela neve, mais de 24 horas depois, a equipe foi alertada e deslocou-se até o coiote para o ajudar.

Com a ajuda da Humane Animal Welfare Society, o animal foi sedado e a sua cabeça foi removida de dentro da estátua.

"Uma vez sedada, conseguimos libertá-la da estátua que ironicamente era a de São Francisco, o padroeiro dos animais! A aquecemos e, com ajuda de injetáveis ​​e anti-inflamatórios, conseguimos estabilizar seu estado de saúde. As radiografias confirmaram que não houve fraturas, apenas traumas em tecidos moles", pode se ler na nota.

Depois de cerca de duas semanas sob os cuidados da Wildlife In Need Center, a fêmea recuperou e voltou para a natureza.

Veja as imagens na galeria acima.

