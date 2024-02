Vombate de 34 anos que vive no Japão é o mais velho da espécie no mundo

Um vombate, também conhecido como coala peludo, marsupial nativo da Austrália, que reside no Zoológico Satsukiyama, em Ikeda, Japão, foi reconhecido como o membro mais antigo de sua espécie já registrado, com pelo menos 34 anos de idade, de acordo com o Guinness World Records, divulgado nesta quarta-feira.

O vombate, apelidado de 'Wain', foi resgatado da bolsa de sua mãe após um acidente de carro que resultou na morte dela em novembro de 1989. Se as estimativas estiverem corretas, o animal nasceu em janeiro do mesmo ano, acumulando pelo menos 34 anos e 100 dias de existência.

O detentor anterior do recorde era Patrick, que tinha pelo menos 30 anos e 200 dias quando faleceu no Ballarat Wildlife Park, na Austrália, em 2017. Normalmente, na natureza, os vombates têm uma expectativa de vida de 5 a 15 anos, mas aqueles em cativeiro costumam viver até os 20 anos.

Kozo Sejima, diretor do Zoológico Satsukiyama, compartilhou com o GWR News que 'Wain', que chegou ao zoológico em 1990 com um ano de idade, é considerado um "vombate milagre", e sua longevidade é atribuída a um estilo de vida pouco estressante. "Ele dorme quando quer dormir e come quando quer comer", acrescentou.

Atualmente, 'Wain' compartilha o recinto com outros três vombates: um macho de 18 anos chamado 'Fuku' e um casal reprodutor chamado 'Kou' e 'Yuki', ambos com sete anos de idade.

