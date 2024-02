Tiroteio em residência universitária, nos EUA, deixa dois mortos

Duas pessoas morreram, na sexta-feira (16), após serem baleadas numa residência universitária no Colorado, EUA.

As vítimas mortais foram encontradas por policiais que foram até o local após uma denúncia de um tiroteio no campus universitário Alpine Village, parte da Universidade do Colorado. O alerta foi dado às 06h00 locais.

O campus, com cerca de 11 mil estudantes e dois mil funcionários, foi interditado durante 90 minutos pela polícia. Os alunos foram instruídos a "trancar as portas, a apagarem as luzes e a ficarem em silêncio".

A polícia procurou pelo atirador no local, mas não o encontrou. Ainda assim, pediu aos estudantes e funcionários que se mantivessem abrigados.

As autoridades não especificaram se as vítimas eram estudantes, mas a polícia do Colorado disse, num comunicado, que "ambas as mortes estão sendo investigadas como um homicídio".

O porta-voz da polícia, Ira Cronin, revelou ainda que a dupla foi baleada pelo menos uma vez naquilo que parecia tratar-se de um “incidente isolado”.

