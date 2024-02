Como o Equador se tornou o país mais violento da América do Sul - O Equador está no centro das atenções após uma onda de assassinatos de gangues, tomada de reféns em transmissões ao vivo e caos narcoterrorista. Desde 2016, a taxa de homicídios no país aumentou 500%. Desse número, cerca de 80% são atribuídos à violência das gangues. Mas por que o Equador? A nação já foi um relativo oásis de calma, espremido entre a Colômbia e o Peru, mas nos últimos anos tudo desandou. Curioso? Clique para saber como o Equador se tornou o país mais violento da América Latina.

