Trump lança linha de tênis dourados que custam 2 mil reais

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se encontra na corrida para as eleições presidenciais de novembro, está promovendo uma linha de tênis com a sua marca. São dourados, de cano alto e custam 399 dólares (cerca de 2000 reais).

Segundo a Sky News, Trump marcou presença, no sábado (17), na 'Sneaker Con', uma convenção de calçado na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde foi recebido com aplausos.

O republicano apresentou os tênis como o "primeiro calçado oficial de Trump" e apelidou-as de "Never Surrender" ("Nunca te renda", em português). São de cano alto, de cor dourada, têm um 'T' bordado, a bandeira dos EUA na parte de trás e uma sola vermelha e branca.

"Há muita emoção nesta sala. Isto é algo de que ando falando há 12, 13 anos. E acho que vai ser um grande sucesso", disse aos presentes no evento, apelando ainda ao voto dos jovens.

Os tênis foram colocadas à venda num site próprio para o evento e já se encontram esgotadas.

Pode ver, na galeria acima, fotografias dos tênis.

