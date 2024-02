Youtuber é condenado a dois anos de prisão por simular próprio sequestro

O youtuber taiwanês Cheng Neng-chuan foi detido e condenado a dois anos de prisão por publicar um vídeo com imagens dele e do seu amigo Lu Tsu-hsien aparentemente sendo sequestrados.

Os jovens estavam fazendo uma viagem pelo Camboja e foram detidos e condenados no país.



O vídeo tinha imagens dos dois sendo capturados na cidade de Sihanoukville, uma área conhecida por gangues que sequestram pessoas.

Contudo, as imagens eram falsas e a dupla foi desmascarada por outros influenciadores.

Pouco depois, os amigos foram detidos no quarto de hotel - onde foram também encontrados vários adereços usados no vídeo.

Agora, um tribunal do Camboja informou esta sexta-feira, dia 16, que a dupla foi condenada por "incitamento à causa do caos na segurança social". O governo alegou que os homens produziram vídeos com "conteúdo falso que afeta a honra, a ordem e a segurança" do país.



Ambos foram condenados a penas de dois anos e a pagar uma multa combinada de cerca de 1.800 euros.

