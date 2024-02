Aeroporto de Barcelona ativa alerta após vazamento de material radioativo

Um 'pequeno vazamento' de material radioativo obrigou à mobilização de vários bombeiros no aeroporto de Barcelona, em Espanha.

Segundo se confirmou, entretanto, o material radioativo é proveniente de uma mala com "equipamento médico", que estaria no porão do avião.

Um alerta foi ativado como medida de precaução nas instalações do aeroporto, aguardando o Serviço de Coordenação das Actividades Radioactivas (SCAR).

O incidente aconteceu numa aeronave da companhia aérea Swiss Airlines, que ligava a cidade espanhola a Zurique.

Os bombeiros receberam o alerta pelas 10h47, momento em que foi ativado um plano especial de emergências aeronáuticas e radiológicas.

Os passageiros do voo aguardam que os especialistas efetuem as medições necessárias para determinar se foram expostos à radiação do vazamento no porão, noticia o ABC. "De momento, não há pessoas afetadas", declarou o Sistema de Emergência Médica (SEM), que continua aguardando os controles acima referidos.

O incidente não afetou o funcionamento do aeroporto espanhol.