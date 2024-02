Perna humana é encontrada no metrô de Nova York

Uma perna humana foi descoberta no último final de semana em uma linha do metrô de Nova York, nos Estados Unidos. Esse incidente misterioso tem gerado preocupação no sistema de transporte coletivo, conforme relatado pelo jornal The Guardian.

Atualmente, uma equipe de investigação está empenhada em determinar a identidade do proprietário da perna e como ela foi parar na linha do metrô, enquanto busca encontrar o restante do corpo. O membro, cujo gênero não pôde ser determinado, foi posteriormente recolhido por um legista para investigações mais aprofundadas.

Essa descoberta macabra ocorreu em meio a uma série de incidentes graves no metrô nos últimos dias, gerando preocupações entre a população local. Tais incidentes incluem um violoncelista atingido por uma garrafa de água de metal em Herald Square, uma pessoa morta em um tiroteio em massa em uma estação de metrô no Bronx, um homem agredido com um cano de metal, uma turista brasileira esfaqueada no pescoço e um homem encontrado morto em um vagão do metrô.

Diante do aumento da violência, o prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou a mobilização de mais 1.000 agentes para patrulhar a região. A polícia ressaltou que a criminalidade no metrô aumentou 22% desde o início do ano.

É comum encontrar milhares de objetos perdidos em toda a rede do metrô de Nova York, incluindo itens incomuns, como urnas funerárias, máscaras de soldador e até mesmo um liquidificador.

Leia Também: Youtuber é condenada a 30 anos de prisão por abuso infantil