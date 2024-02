Esteticista é presa após publicar vídeo de filha, de 5 anos, trabalhando

Uma mulher foi presa, na segunda-feira (19), depois de publicar um vídeo nas redes sociais no qual mostrava a filha 'trabalhando', em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee.

De acordo com a ABC News, o departamento da polícia local recebeu várias queixas sobre uma publicação que mostraria uma menina, de cinco anos, aplicando cera quente na zona íntima de alguns adultos.

A imprensa norte-americana destaca que, entretanto, o vídeo já foi apagado, mas que, na descrição, a mulher, esteticista, dizia que a sua filha tinha ‘atendido’ 24 clientes durante mais de oito horas.

Ainda segundo a publicação, a mulher foi acusada de negligência infantil.

