Família que fugiu da Ucrânia volta a perder tudo no incêndio de Valência

Um casal de ucranianos que deixou o país devido ao início da guerra e se instalou em Valência, Espanha, perdeu tudo no incêndio que já causou quatro mortes e pelo menos 15 desaparecidos.

Dymitro Hambarov, residente no número 24 do edifício consumido pelo fogo em Valência, lamentou ao El Mundo: "Chegamos a Valência para escapar das bombas na Ucrânia e agora um incêndio nos deixou sem nada".

Hambarov e sua companheira, Oksana Volkova, foram realojados no hotel Valencia Palace. O casal vivia no prédio com seu animal de estimação desde outubro de 2023. "Agora não sabemos para onde vamos", admitiu o jovem casal de Kharkiv.

"O prédio não tinha alarme de incêndio; nenhum alarme soou. Não tivemos tempo de pegar quase nada. Descemos as escadas rapidamente, queria pegar o carro que está na garagem, mas a polícia nos impediu", relatou Hambarov, preocupado. "É novo e é a única coisa que nos resta", insistiu sobre o carro.

O casal não era o único refugiado de guerra no prédio, e eles afirmam que pelo menos 15 ucranianos viviam lá. Embora muitos estejam aparentemente a salvo, há relatos de que muitos animais de estimação podem ter morrido.

Ao longo da madrugada e da manhã, os serviços de emergência trabalharam para resfriar o edifício onde o incêndio começou na tarde de quinta-feira, atingindo rapidamente seus catorze andares e se espalhando para um prédio adjacente.

Somente após esse resfriamento, as autoridades poderão entrar no edifício para procurar os 15 desaparecidos.

O incêndio durou várias horas a altas temperaturas, resultando em fumaça negra densa e detritos queimados caindo na rua. Quatro pessoas morreram, 15 ficaram feridas, e há 15 desaparecidos, incluindo um recém-nascido e um menor de dois anos.

Na manhã seguinte, seis pessoas permaneciam hospitalizadas, incluindo cinco bombeiros, com queimaduras e alguns traumatismos, mas sem risco de vida, de acordo com o presidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

