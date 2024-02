Mulher é acusada de homicídio após atirar filha de 5 meses do telhado

Uma mulher de 27 anos foi acusada de homicídio na Jamaica após atirar sua filha de 5 meses do telhado de um prédio no início de dezembro, segundo a polícia local.

O crime aconteceu no dia 2 de dezembro. A mulher estava em casa com familiares e seu companheiro quando, segundo relatos, ficou irritada porque o companheiro não quis falar sobre o futuro do relacionamento.

Em um momento de fúria, ela teria pegado a bebê, Destiny, e subido ao terceiro andar do prédio. De lá, teria atirado a criança para o nível da rua.

A bebê foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher foi presa e agora enfrenta acusações de homicídio.

