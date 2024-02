PF desmente português que disse ter sido barrado em aeroporto em SP

Sérgio Tavares, criador de conteúdos e ex-correspondente da Rádio Renascença, desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (25), para participar na manifestação de apoio a Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, e diz ter sido "barrado" pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

O português gravou um vídeo onde afirmou ser o único barrado. "Estou retido no aeroporto de São Paulo, todos os passageiros tiveram autorização para sair, menos eu. A Polícia Federal tem o meu passaporte retido e dizem-me que o superior quer me fazer questões. Tudo porque vim divulgar a manifestação pela democracia convocada por Bolsonaro", escreveu.

“Espero que os meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto, por nada que eu não mereça”, afirma Sérgio no vídeo, dizendo que viajou para o Brasil para gravar imagens da manifestação.

As imagens teriam sido registradas por volta das 8h20. “Vim apenas tirar imagens do evento do Bolsonaro para mostrar ao mundo que essa manifestação […] é grande”, acrescentou Sérgio.

O homem foi libererado pelas 11h23 e, mais tarde, ompartilhou vídeos na manifestação.

A Polícia Federal negou a informação de que o youtuber tinha sido impedido de entrar no Brasil.

A polícia refere que foi verificado se o português entrou no país a turismo ou em trabalho. "Tal indivíduo teria publicado nas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho, o que ele não apresentou", explica o comunicado.

"Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil, afirmando que o país vive uma ‘ditadura do Judiciário’, além de outras afirmações na mesma linha, postadas nas redes sociais", pode ler em nota.

Apoiador assumido de Bolsonaro, Sérgio Tavares é conhecido pelos seus comentários negacionistas e pelo apoio à extrema-direita. O português, que não é jornalista, uma vez que não possui título profissional em seu nome, refere-se ao seu canal como um "projeto de jornalismo cidadão, sem apoios institucionais nem publicidade, que vive apenas do apoio dos seus espectadores".

Vale lembrar que, quando um brasileiro viaja para Portugal (ou qualquer país que faz parte do bloco europeu) precisa passar por um sistema de segurança onde os documentos são conferidos, assim como vistos e motivos de viagem. Para qualquer cidadão de outros países ao Brasil, o sistema de conferir os documentos do passageiros é o mesmo.