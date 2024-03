Homem ganha na loteria em agosto, troca números jogados e volta a ganhar

Um homem ganhou a lotaria pela segunda vez no condado de Wayne, no estado norte-americano de Michigan.

De acordo com as publicações internacionais, a primeira vez que o duplo vencedor arrecadou 110 mil dólares foi em agosto.

Já desta vez, o homem decidiu jogar números diferentes. "O funcionário digitalizou os bilhetes, devolveu-me um e disse: 'Acho que ganhou muito!'. Pensei: 'Não pode ser, não posso ter assim tanta sorte'". Mas foi. E depois de verificar, o homem, de 59 anos, nem queria acreditar que tinha ganhado novamente. "Nem queria acreditar. Ganhar é uma bênção!"

Quanto ao futuro do prêmio, o vencedor confessou que ainda não sabe o que vai fazer com ele. "A primeira vez que ganhei consegui pagar todas as minhas dívidas, e agora posso me divertir. Ainda não tenho nenhum plano em especial, mas por agora só espero relaxar e ver o dinheiro na minha conta bancária por algum tempo", afirmou.

