Resgate impressionante de mulher em caminhão pendurado após colisão

Na semana passada, um momento impressionante foi registrado e compartilhado nas redes sociais: o resgate de uma mulher de um caminhão que ficou pendurado após uma colisão em Louisville, no estado americano de Kentucky.

A colisão aconteceu no início do mês. Uma condutora colidiu contra uma barreira da ponte e o veículo ficou suspenso. As equipes de emergência chegaram ao local e iniciaram o resgate, que durou cerca de 40 minutos. A mulher se manteve calma durante todo o processo.

O chefe dos bombeiros locais elogiou a mulher por sua bravura, dizendo que ela "aguentou-se como uma campeã". A ponte ficou interditada ao trânsito durante o resgate.

I stopped by the Clark Memorial Bridge this afternoon to thank the incredible @KYTC team for their work and commitment to safety. Thank you to these leaders and our heroic first responders for their efforts the past 24 hours. Really proud of Louisville and our state! pic.twitter.com/xIhldTQC5E — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) March 2, 2024

"Mas assim que colocou os pés em terra conseguiu se libertar de todas as emoções e se sentiu aliviada. É impressionante", destacou.

Segundo o responsável, foi "uma grande sorte" que o veículo tenha caído na água, que estava a cerca de 23 metros.

On behalf of the City of Louisville, I want to give a huge thanks to firefighter Bryce Carden and the other first responders who rushed to the scene today and bravely rescued the truck driver on the Clark Memorial Bridge. She is alive thanks to your heroic efforts. pic.twitter.com/32df5oqe6k — Mayor Craig Greenberg (@LouisvilleMayor) March 1, 2024

O bombeiro que trouxe a mulher até terra firme explicou que apesar de estarem preparados "para fazer loucuras, esta situação foi para além" disso.

