Nikki Haley abandona corrida à Casa Branca e não declara apoio a Trump

Depois de perder disputas contra Donald Trump, nas eleições primárias da "Super Terça-Feira", Nikki Haley abandonou esta quarta-feira a corrida presidencial para presidente dos Estados Unidos.

Segundo a ABC News, em 15 estados, a ex-governadora da Carolina do Sul, ganhou apenas um, o Vermont, na disputa contra Trump e o baixo desempenho a fez desistir da campanha. Agora, o ex-presidente dos EUA, torna-se o último candidato entre os republicanos, garantindo-lhe a nomeação do partido para concorrer contra o presidente do Estados Unidos da América, Joe Biden.

Em coletiva de imprensa em Charleston, na Carolina do Sul, Haley não declarou o seu apoio a Trump para a disputa presidencial dos EUA, mesmo os dois representando a mesma posição política.