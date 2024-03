Apresentador britânico deixa herança de R$ 800 mil para seus cachorros

O apresentador britânico Paul O'Grady, famoso por sua persona drag Lily Savage, faleceu em março de 2023. Seu testamento, aberto recentemente, revela como sua fortuna de 15,5 milhões de libras (cerca de R$ 98 milhões) foi dividida entre familiares, instituições de caridade e seus cinco cachorros.

De acordo com o The Sunm as instituições de caridade britânicas que cuidam de animais, como a Battersea Dogs Home, receberão 775 mil libras (cerca de R$ 4 milhões), enquanto seus cinco amados cachorros - Nancy, Arfur, Conchita, Eddie e Sausage - receberão 125 mil libras (cerca de R$ 800 mil) para garantir seu bem-estar, com instruções específicas para seus cuidados. O'Grady também doou 50 mil libras (cerca de R$ 317 mil) para instituições que cuidam de elefantes e orangotangos e 50 mil libras para o Exército da Salvação.

A maior parte dos bens de O'Grady irá para seus familiares: seu viúvo Andre Portasio, sua filha Sharon Mousley e sua irmã Sheila Rudd. Outros beneficiários do testamento, criado em 2017, incluem sua agente Joan Marshrons e seus afilhados Milo e Otis Sainsbury. Joan será responsável por cuidar dos cinco cachorros de O'Grady, seguindo as instruções deixadas em seu testamento.

