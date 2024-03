Mãe usa aniversário dos filhos em aposta de loteria… e ganha milhões

Todos os apostadores têm a sua estratégia no momento de escolher os números para os sorteios que lhes prometem grandes quantias de dinheiro. No caso de uma mulher do estado norte-americano do Illinois, a tática de usar o aniversário dos filhos deu frutos, no jogo de 6 de março.

“O meu bebê acordou chorando e, depois de o fazer dormir, eu tive dificuldade em voltar a cama. Por isso, para passar o tempo, abri aplicativo da loteria no meu celular, e não consegui acreditar quando vi que tinha acabado de ganhar 1,4 milhões de dólares (5,8 milhões de reais)”, disse a mulher, identificada como ‘Lucky Mom’, segundo um comunicado da loteria de Illinois.

A mulher confessou que, quando joga na 'Lucky Day Lotto', usa o aniversário dos filhos como “números da sorte”.

“Tenho o melhor emprego do mundo: Sou dona de casa e já me sinto muito sortuda e abençoada por onde estou na vida - mas hoje a palavra 'sortuda' ganhou um significado totalmente novo”, disse.

A 'sortuda' admitiu ainda que, depois, desafiou o marido a adivinhar qual dos filhos a tinha ajudado a vencer. A chave vencedora era composta pelos números 6-8-16-17-20.

