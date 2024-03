Casal é detido por morte de bebê encontrado morto em saco de lixo nos EUA

Um homem e uma mulher foram detidos por suspeita de envolvimento na morte de um bebê, que foi encontrado num caixote do lixo, no início deste ano, no exterior de um complexo de apartamentos no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

As autoridades acreditam que a mulher seria a mãe da criança, enquanto o homem teria ajudado a desfazer-se do corpo, relata a Associated Press (AP).

Ambos são acusados de não terem comunicado a morte, enquanto o indivíduo está acusado de profanação de cadáver, informou a polícia de Hollywood na noite de sexta-feira (15).

O bebê, que ainda tinha o cordão umbilical, foi encontrado no dia 7 de janeiro por um trabalhador de uma empresa que sentiu um forte odor desagradável.

O homem encontrou o bebê num saco de compras reutilizável dentro do caixote do lixo e alertou as autoridades.

Mais tarde, a polícia visualizou as imagens de videovigilância para localizar o dono de um carro que parou junto ao caixote do lixo, tendo conseguindo localizar a mãe do recém-nascido através de mensagens de texto entre o homem e a mulher. Autoridades conseguiram ainda recolher amostras de DNA retiradas do saco de compras.

A autópsia revelou que o bebê não apresentava sinais de violência, estando ainda a causa da morte por ser investigada. Novos exames vão determinar se o bebê nasceu vivo ou natimorto.

Leia Também: Crocodilo cego e doente é resgatado de piscina de casa em Nova York