Menina de 1 ano morre atropelada por motorista da Uber após desembarque

Uma tragédia familiar se abateu em Houston, Texas, no último sábado (16), quando uma menina de apenas 1 ano foi atropelada e morta pelo motorista do Uber que a havia deixado em casa, junto com a família.

Após o desembarque, a menina, não identificada, teria caminhado sozinha em frente ao veículo, momento em que o motorista, acreditando que o caminho estava livre, deu partida no carro e a atropelou. Imagens de câmeras de segurança registraram a menina caminhando sozinha momentos antes do acidente.

Familiares da criança, em estado de choque e desespero, retiraram o motorista do carro e o agrediram. O condutor do Uber precisou ser levado ao hospital para receber atendimento médico.

"É uma tragédia terrível", disse o tenente K. Benoit do gabinete do xerife. "Como pais, familiares e responsáveis por crianças, devemos estar muito mais alertas, segurá-las nas mãos, guiá-las para um local seguro e só então observar o motorista se afastar", salientou Benoit.

Até o momento, nenhuma acusação foi formalizada contra o motorista, e o caso segue sob investigação.

Leia Também: "Corrida contra o tempo" para dar medicamento mais caro do mundo a menino