Primeira execução na Georgia em 4 anos deverá ocorrer nesta quarta-feira

Um homem de 59 anos, acusado de assassinar sua ex-namorada há três décadas na Geórgia, está programado para ser executado nesta quarta-feira, marcando a primeira execução no estado norte-americano em quatro anos.

Willie James Pye deverá receber uma injeção letal às 19h00 (hora local) na prisão estadual de Jackson, conforme relatado pela Associated Press.

O Conselho de Liberdade Condicional da Geórgia rejeitou o pedido de clemência de Pye após uma reunião a portas fechadas na terça-feira. A defesa argumentou que o julgamento de 1996 foi "uma relíquia chocante do passado", destacando sérias falhas no sistema judicial da época, que transformou réus acusados em criminosos condenados com a eficiência de uma linha de montagem.

"A defesa alega que, se o advogado de defesa não tivesse falhado em seu papel, o júri teria descoberto que Pye tem deficiências intelectuais, com um QI de 68", afirmaram, citando as conclusões de um perito estadual.

Os réus com deficiências intelectuais não são elegíveis para execução. No entanto, os advogados argumentaram que o ônus da prova era muito alto para ser alcançado.

"Também teriam aprendido sobre os desafios que Pye enfrentou desde o nascimento - pobreza, negligência, violência doméstica constante - que excluíram a possibilidade de um desenvolvimento saudável. Essa é exatamente a evidência que apoia uma sentença de prisão perpétua", acrescentaram.

Além disso, Pye é suspeito de sofrer de síndrome alcoólica fetal, o que causou danos cerebrais potenciais e afetou sua capacidade de controlar seus impulsos.

O assassinato de Alicia Lynn Yarbrough ocorreu em novembro de 1993, enquanto ela mantinha um relacionamento com Pye, embora estivesse vivendo com outro homem na época do crime. Pye e dois cúmplices planejaram assaltar o homem, e o crime resultou na morte de Yarbrough.

O trio foi detido, e Pye foi condenado por homicídio, sequestro, assalto à mão armada, violação e roubo, com base na confissão do adolescente e nas evidências encontradas no local do crime.

