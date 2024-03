Amigas há 40 anos serão avós da mesma criança; história comove a web

Um vídeo compartilhado nas redes sociais ilustra como uma amizade pode evoluir para um amor eterno - mas com mais 'personagens' envolvidos.

As imagens compartilhadas em junho do ano passado retratam a longa amizade de Toni Wells e Beth Thomas, que começou em 1994, após já terem uma década de convivência. Trinta anos depois, essas amigas estão prestes a se tornar avós... da mesma criança.

"Desde o primeiro dia, falamos sobre casar nossos filhos", explicou Beth à publicação norte-americana Today.

Há quatro anos, esse desejo tornou-se realidade, quando o filho de Beth, Luke, e a filha de Toni, Ashley, se casaram. Esse sonho teve um 'bônus' este ano, pois as duas estão prestes a se tornar avós da mesma criança.

O vídeo compartilhado e a história também contada nas redes sociais mostram fotos das amigas na maternidade, além das crianças mais velhas.

Mas essa história teve uma reviravolta, pois, segundo os jovens de 29 anos, eles não eram "os amores de infância" um do outro. Ashley até revelou que um relacionamento entre eles quando eram mais jovens teria sido considerado "incestuoso".

"Nos víamos como irmãos", confessou a jovem, lembrando: "Nossas famílias viajavam e passavam férias juntas. Eu considerava as irmãs de Luke minhas irmãs", disse. Já Luke considerava Ashley "sua melhor amiga", mas confessou que sempre a achou "a garota mais bonita da escola".

Mas como eles acabaram juntos?

Conforme relataram à Today, precisaram se separar para sentirem saudade um do outro, com Luke comparando Ashley com outras garotas, e ela procurando por algum sinal mais romântico do até então amigo. Na época, a universidade os separou - ela ficou na Flórida e ele se mudou para o Alabama.

"Foi quando percebi que queria ficar com Ashley", contou Luke, explicando que, em 2016, revelou seus sentimentos a ela. Apesar de ter certeza do que sentia, Ashley estava apavorada por causa das famílias.

Apesar da surpresa para Ashley, as mães dos jovens não ficaram surpresas quando os dois se reuniram depois de estarem separados. "A forma como se cumprimentaram foi diferente do normal. Ela se jogou nos braços dele", explicou Beth.

Os dois acabaram se casando em 2019 e estão se preparando para mais um passo em suas vidas. "Nós vivemos todos os passos de nossas vidas juntos", concluiu Ashley.

Leia Também: Nônuplos, que foram os primeiros a sobreviver no mundo, fazem três anos