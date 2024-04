Corpo de mulher que tentou salvar cão é encontrado abraçado ao animal

As autoridades do Alasca, nos Estados Unidos, localizaram o corpo de Amanda Richmond Rogers, 45 anos, que desapareceu em 23 de dezembro de 2023 após entrar em um rio congelado em Anchorage para salvar um de seus cães.

De acordo com o Anchorage Daily News, o corpo foi encontrado no domingo, 24 de março, três meses após o desaparecimento. Amanda foi encontrada abraçada ao corpo do cão, Groot.

A norte-americana, que era enfermeira e mãe de quatro filhos, passeava com o marido, Brian Rogers, e dois de seus cães no dia 23 de dezembro do ano passado, quando Groot caiu em um rio congelado enquanto tentava beber água por um buraco no gelo. Brian mergulhou imediatamente após o incidente, mas não conseguiu encontrar o cão e acabou saindo do rio. Ao sair, viu que Amanda também havia entrado no lago.

Em entrevista à mídia, Brian contou que ainda gritou para Amanda sair, mas "ela estava completamente concentrada em salvar Groot".

Amanda e Brian faziam 18 anos de casados no dia da tragédia.

