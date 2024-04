Feto de 4 meses é encontrado em congelador na Itália: polícia investiga

A polícia italiana investiga um caso de possível ocultação de cadáver em Borghesiana, nos arredores de Roma.

Segundo a Rai News, um feto de quatro meses e cerca de 30 centímetros de comprimento foi encontrado no congelador de uma mulher após uma denúncia da policlínica Casilino, na capital italiana.

A mulher deu entrada na unidade hospitalar com sangramento intenso. Os médicos do departamento de ginecologia inicialmente descartaram a possibilidade de aborto ou parto prematuro, mas, após exames, entraram em contato com a polícia.

Na casa da mulher, que vivia com o marido, ambos de nacionalidade romena, os agentes encontraram o feto congelado.

A suspeita alega que perdeu o bebê em casa após uma indisposição que culminou em um aborto espontâneo.

O caso está sob investigação e uma autópsia foi ordenada para determinar as causas da morte do feto.

Leia Também: Menina de 10 anos morre após comer bolo de aniversário na Índia