Padre de 63 anos casa com menina de 12 e gera polêmica em Gana

Um casamento está gerando muita polêmica em Gana, onde um padre de 63 anos casou com uma criança de 12 anos, segundo conta a BBC. A cerimônia aconteceu no sábado(30), e contou com a presença de dezenas de membros da comunidade Nungua.

Vídeos e fotografias do evento circularam nas redes sociais, levando a muitas críticas.

A mídia britânica explica que a idade mínima para casar no país africano é de 18 anos e, apesar de que a prevalência do casamento infantil tem descido, ainda existe no país.

Durante o evento, a menina foi aconselhada a vestir-se provocativamente para o seu novo marido e a utilizar os perfumes que os convidados lhe ofereceram, para aumentar o seu 'sex appeal'.

Agora, terá de passar por uma segunda cerimônia, dizem os meios de comunicação de Gana e a BBC, para se preparar para a vida de esposa, incluindo a gravidez. Os líderes da comunidade indígena Nungua, à qual pertencem tanto o padre como a menina, condenaram a crítica pública, alegando que vêm de "um local de ignorância".

O padre Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII é um 'Gborbu Wulomo', ou sumo sacerdote tradicional da comunidade indígena Nungua na capital do Gana, Acra, segundo a BBC.

Os críticos pediram às autoridades do país que dissolvam o casamento e investiguem Tsuru.

63 Year old Chief Priest Marries 12-year-old Girl in Nungua



In a traditional ceremony in the GaDangme community, a 12-year-old girl named Naa Okromo was married to the 63-year-old Gborbu Wulomo of Nungua, Nuumo Borketey Laweh Tsuru XXXIII.



According to a GaDangme news page, the… pic.twitter.com/P7tophG6qF — Ghana News Place ?? (@Gharticles) March 31, 2024

