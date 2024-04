Incêndio em balsa no Golfo da Tailândia deixa passageiros em pânico

Um incêndio começou nesta manhã de quinta-feira em uma balsa que navegava pelo Golfo da Tailândia, causando pânico entre as centenas de passageiros a bordo, muitos dos quais se lançaram ao mar.

A embarcação, que partiu de Surat Thani com destino a Koh Tao, um popular destino turístico na costa tailandesa, foi atingida pelo fogo, conforme relatado pela Associated Press.

"Mal conseguimos pegar os coletes salva-vidas a tempo. Havia pessoas chorando... eu também chorei", disse Maitree Promjampa à agência.

Das 108 pessoas a bordo, 97 eram passageiros, segundo as autoridades, no entanto, todos escaparam ilesos do incidente.

Maitree, que reside em Surat Thani e viaja frequentemente para Koh Tao, afirmou que várias embarcações tentaram ajudar a tripulação cerca de 20 minutos após o pedido de socorro, mas o temor de explosões manteve os barcos à distância, levando muitos passageiros a saltarem para o mar.

As autoridades informaram que o incêndio teria começado no motor, e as causas do incidente estão sendo investigadas.



Veja na galeria acima



Leia Também: Turista relaxava na piscina quando terremoto atingiu Taiwan; veja

Leia Também: Enfermeiras tentam proteger recém-nascidos durante terremoto; veja

Veja as imagens na galeria acima.