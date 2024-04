Terremoto de 4,8 atinge costa Este dos EUA (sentido em Nova York)

Um terremoto de magnitude 4,8 na escala de Richter fez abalar a costa Este dos Estados Unidos, incluindo as cidades de Nova York, Boston e Filadélfia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS)

O tremor foi reportado por vários meios de comunicação social dos Estados Unidos, entre eles a NBC News, apontando que vários edifícios tenham tremido nas referidas cidades.

Segundo o USGS, o abalo sísmico foi sentido por volta das 10h23 (11h23 em Brasília).

"A minha equipe está avaliando os impactos e quaisquer danos que possam ter ocorrido e iremos atualizar o público ao longo do dia", escreveu a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, no X (antigo Twitter).

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.