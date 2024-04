Homem com câncer encontra no Facebook doadora que lhe salvou a vida

Um homem do Kentucky, nos EUA, diagnosticado com um câncer no rim ganhou uma nova oportunidade de vida depois de uma estranha se ter oferecido para lhe doar o órgão. Tudo isto aconteceu através do Facebook.

Segundo conta o NY Post, Chase Cooper foi diagnosticado com a doença no final do ano passado, tendo os médicos o aconselhado a colocar o seu nome numa lista de espera para doação de órgãos.

Segundo relata a sua mulher, Kayla Cooper, disseram-lhe que encontrar um doador podia demorar entre dois ou três anos, pelo que os médicos desafiaram-na a tentar encontrar alguém por inciativa própria.

Foi aí que Kayla decidiu recorrer ao Facebook e fazer um apelo. E foi aí que surgiu aquela que pode ser considerada a heroína desta história: Hanna Durbin.

Ainda antes de contactar a família, Hanna tentou saber se era compatível com Chase e ao confirmá-lo mostrou-se disponível para lhe salvar a vida.

Contudo a história sofreu uma reviravolta.

Com a data original do transplante marcada para 6 de dezembro, a família descobriu apenas alguns dias antes que Durbin e Chase Cooper deixaram de ser compatíveis devido a anticorpos recém desenvolvidos no sistema imunológico de Chase.

"Quando nos disseram que Hanna e Chase já não eram compatíveis, ficamos todos verdadeiramente devastados. Estando a apenas alguns dias de um procedimento que mudaria a nossa vida, vimos o tapete a ser arrancado de debaixo dos nossos pés", compartilhou a mulher de Chase no Facebook.

Porém, em 31 de janeiro, o doente foi informado de que Hanna e Chase voltaram a ser compatíveis e menos de um mês depois os dois foram submetidos a uma cirurgia no hospital da Universidade de Kentucky.

A cirurgia correu bem e Hanna passou de uma perfeita desconhecida a membro da família de Chase e Hanna, que fazem desta forma fazem questão de lhe agradecer.

