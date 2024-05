Como é a vida na Coreia do Norte? É cada lei esquisita! - A vida dentro Coreia do Norte é mais estranha que a ficção. Quanto mais histórias são compartilhadas por desertores, mais insólita a reputação da nação totalitária se torna. O país caracteriza-se por um regime autoritário extremista e suas regras são bem diferentes de quaisquer outras ao redor do mundo. Inclusive, há pena de morte por um direito (e hábito) muito comum em países democráticos, como o Brasil. Qual? Clique na galeria e conheça algumas das leis mais bizarras e chocantes seguidas por moradores da Coreia do Norte.

© <p>Getty Images</p>