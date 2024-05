Iguana entra em resort pelo tobogã aquático e põe 30 ovos na piscina

Uma iguana fêmea foi recentemente protagonista de um episódio curioso em um resort em Miami, Estados Unidos. O réptil decidiu entrar no local pelo tobogã aquático e surpreendeu a todos ao pôr 30 ovos na piscina.

"Um resort local entrou em contato conosco depois de encontrar uma iguana dentro de um tobogã de água, provavelmente procurando um local para pôr os ovos", começou a contar Michael Ronquillo, da Humane Iguana Control, em uma entrevista exclusiva à Fox News Digital.

Quando a equipe chegou, "a iguana fugiu", mas deixou para trás... 30 ovos na piscina, que foram removidos. "As iguanas fêmeas podem pôr até 70 ovos por ano, o que pode levar a infestações potenciais", ele acrescentou.

A época de reprodução das iguanas é tipicamente de fevereiro a março no sul da Flórida, e muitos dos répteis estão se tornando cada vez mais criativos com suas escolhas de nidificação no ambiente humano.

Além disso, se aproximar desses répteis na natureza pode ter consequências graves. "Abordar diretamente as iguanas pode causar danos corporais e riscos para a saúde devido às suas unhas afiadas, dentes e movimentos de cauda que atingem velocidades de até 48 quilômetros por hora", ressaltou Michael.

Ele também alertou que as iguanas podem transportar "carrapatos, ácaros e salmonela".

