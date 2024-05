Piloto alcoolizado leva Japan Airlines a cancelar voo nos EUA

Um voo que deveria ter seguido na semana passada até Tóquio, no Japão, foi cancelado depois do piloto ter ficado alcoolizado num hotel em Dallas, no estado norte-americano do Texas.

De acordo com o que explica a Japan Airlines, num comunicado emitido esta terça-feira, tudo aconteceu no último dia 22 de Abril, quando o responsável ficou embriagado "e começou a ter um comportamento desordeiro" no hotel onde ele e a restante tripulação estavam.

O comandante não foi identificado, e a companhia aérea não detalhou o tipo de comportamentos que este teve, afirmando apenas que "foi inconveniente para os funcionários e outros hóspedes".

As autoridades chegaram a se deslocar ao local, tendo o piloto recebido um 'aviso'.

Segundo a companhia aérea japonesa, o capitão não tinha álcool detectável no sangue na hora em que deveria partir para o voo, mas os responsáveis pela empresa decidiram que o mesmo não devia voar devido à "necessidade de confirmar as condições mentais e físicas da tripulação".

De acordo com a nota, a situação fazia com que fosse necessária uma nova tripulação vinda do Japão, e por forma a agilizar o processo, os passageiros foram reencaminhados para outros voos.

Foi dito dito aos passageiros que "motivos de saúde" afetaram o voo.

"Pedimos desculpa a todos os clientes que se viram envolvidos neste voo cancelado. Estamos plenamente conscientes da gravidade de situação", diz a nota da empresa, que acrescentava que a companhia ia "implementar medidas" no âmbito deste incidente para que os clientes "recuperassem a confiança".

