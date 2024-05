Estudantes pró-Palestina e pró-Israel entram em confronto em universidade

Um grupo de manifestantes pró-Palestina e pró-Israel entraram em confronto nesta quarta-feira, dia 1ª, no campus da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, nos EUA. Alguns estudantes haviam montado acampamento na universidade durante esta semana, assim como em outras universidades norte-americanas, como Harvard e Yale. Os alunos pediam para que as instituições rompessem laços financeiros com Israel, um aliado-chave dos Estados Unidos.

Os estudantes consideram a relação com o país insustentável após a campanha militar israelense na Faixa de Gaza.

De acordo com o site UOL, um grupo favorável a Israel tentou desmontar as barreiras do acampamento montado por manifestantes pró-Palestina em uma praça do campus. Imagens publicadas nas redes sociais mostram ao menos uma pessoa sendo arrastada e agredida no local.

Manifestantes a favor de Israel chegaram na universidade por volta das 23h (horário local) e atiraram fogos de artifício no grupo contrário.

