Idosa quase cai em golpe achando que falava com Robert de Niro

Uma tentativa de golpe quase pegou Gina Morgan, 76 anos, de surpresa, quando ela pensou que estava conversando com o ator Robert De Niro no Reino Unido. O fraudador usou a imagem do famoso para tentar extorquir dinheiro. A farsa só foi descoberta depois que a neta da idosa, Shannon Rich, percebeu a troca de mensagens e alertou sobre o perigo.

O incidente começou enquanto Shannon estava gravando um vídeo para seu perfil no TikTok. No aplicativo, a jovem compartilha regularmente momentos com sua avó, que sempre tem uma resposta afiada para qualquer pergunta. Desta vez, Gina apareceu afirmando que estava em contato com Robert De Niro através de um perfil no Facebook.

"Claro que este não é Robert De Niro", Shannon tranquiliza. "Então, quem é?", pergunta a idosa, perplexa. Acreditando genuinamente estar conversando com o ator, Gina fica intrigada.

Shannon se aproxima para examinar as mensagens, e Gina mostra que a conversa foi bastante longa. O suposto De Niro enviava fotos e afirmava ter criado aquela conta para estar "mais próximo dos fãs".

Segundo o jornal americano NY Post, o golpista estava oferecendo à idosa a oportunidade de adquirir um "cartão de fã VIP", que prometia acesso a conversas, vídeos, telefonemas exclusivos e até mesmo uma visita do ator, mediante o pagamento de U$ 500 (aproximadamente R$ 2.558, na cotação atual). Obviamente, tudo era uma fraude.

Em entrevista ao jornal, Shannon revelou que acredita que sua avó teria percebido a fraude, mesmo sem o alerta dela. Gina já estava cética em relação às fotos, conforme relatou a neta.