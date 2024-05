Mulher vence loteria de 1 milhão pela segunda vez em 10 semanas

Christine Wilson, dos Estados Unidos, se tornou uma celebridade local após ter vencido na loteria duas vezes em um intervalo de apenas 10 semanas, levando para casa um total de 1,3 milhão de dólares (cerca de R$ 6,7 milhões na cotação atual).

Seu nome já era conhecido nos sorteios da Loteria do Estado de Massachusetts, onde ela se tornou a vencedora mais recente do jogo '100X Cash', faturando 1 milhão de dólares.

Em fevereiro deste ano, Christine já havia feito a alegria ao receber outro prêmio milionário, 1 milhão de dólares, no jogo 'Lifetime Millions'.

No total, a sortuda americana gastou apenas 60 dólares em bilhetes de loteria e, com um pouco de sorte, conseguiu acumular uma fortuna considerável. De acordo com a SkyNews, parte do prêmio já foi revertido para o Estado, mas Christine ainda tem um valor significativo para aproveitar.

Sobre seus planos para o dinheiro, Christine revelou que na primeira vez que ganhou, pretendia usar parte da quantia para comprar um carro novo. Já com o segundo prêmio, a ideia é guardar o restante em uma poupança para garantir um futuro tranquilo.

