"Tive muita sorte": homem sobrevive a ataque de dois tubarões nas Bahamas

Um homem, de 24 anos, sobreviveu à mordida de dois tubarões depois de escorregar e cair, no dia 26 de abril, na marina Flying Fish, em Long Island, nas Bahamas. O local é conhecido por estar infestado por tubarões, de acordo com o The Independent.

O primeiro mordeu-o no joelho e segundo no ombro. “Quando caí na água, eu sabia muito bem o que iria acontecer”, revelou Marlin Deere Wakeman.

O jovem, natural da Flórida, nos EUA, falou, na quinta-feira, pela primeira vez sobre o ataque e contou que percebeu de imediato que estava sendo atacado por dois tubarões. “Ele [tubarão] agarrou-me, puxou a minha cabeça para baixo da água e depois soltou-me”, afirmou Marlin sobre a primeira mordida de um dos tubarões, no joelho. “Tive muita sorte de ele não sacudir a cabeça, nem segurar durante algum tempo", confidenciou.

De seguida, o homem foi mordido por outro tubarão, dessa vez num ombro. Marlin descreveu esta segunda mordida como um "soco". "Não se sente os dentes a entrar", salientou.

Depois, o homem conseguiu subir para o barco de onde tinha caído. Já na embarcação, o jovem olhou para a perna e reparou que embora "não sangrasse muito", estava "todo mutilado".

Depois do acidente, um amigo que estava com Marlin avisou o pai da vítima do que tinha acontecido. “Como pai, posso dizer que o tempo realmente parou”, disse Rufus Wakeman. Já na Flórida, o homem levou o filho a um cirurgião que conhecia.

Wakeman foi suturado e os médicos ficaram impressionados por o homem ter mantido todos os membros. Uma das mordidas estava muito próxima de uma artéria. Os pontos de Marlin foram retirados na quinta-feira.

O cirurgião que cuidou do jovem estimou que os tubarões que atacaram Marlin tinham entre dois e dois metros e meio de comprimento.

Apesar de ainda estar se recuperando, Marlin prometeu que vai voltar às Bahamas assim que puder. "Talvez tenha alguns pesadelos, mas acho que ficarei bem", revelou.

Marlin compartilhou na rede social Instagram imagens que mostram os ferimentos com que ficou depois do ataque. Atenção, as seguintes imagens podem ser chocantes .

