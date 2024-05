Mulher esfaqueia 'amiga' quase 500 vezes e é condenada a prisão

Uma mulher foi sentenciada, esta sexta-feira (10), a 55 anos de prisão efetiva pelo homicídio de uma amiga de longa data, que morreu após ser esfaqueada quase 500 vezes.

O caso remonta a 2022, conta a agência de notícias Associated Press, revelando que o corpo de Kimberly Neptune, de 43 anos, foi encontrado numa manta na sua casa, em abril desse ano, com 484 feridas compatíveis com um esfaqueamento.

O alerta foi dado pelo irmão da vítima, chocando a localidade de Perry, no estado de Maine, nos Estados Unidos.

Kailie A. Brackett afirmou, no entanto, que não é ela a responsável pelo homicídio, e que o verdadeiro autor (ou autores) poderão ainda estar a solta.

"Estamos aliviados porque a justiça foi feita. Amanhã, no dia seguinte e assim por diante, vamos começar a olhar para diferentes sinais de cura conjunta como uma comunidade, como um só", disse o membro do Conselho da região de Passamaquoddy, Adam Newell, citado pela cadeia local WABI5

Leia Também: Auroras boreais iluminaram céus em todo o mundo; veja as imagens