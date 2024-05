Telas ntercontinentais causa polêmica ao invés de conectar pessoas; veja

Duas telas foram instaladas com o objetivo de ser uma "ponte para unir" o planeta... mas a instalação artística não parece estar servindo ao propósito. Um dos monitores foi instalado em Nova York, nos Estados Unidos, e outro em Dublin, na Irlanda, no entanto, o caos tomou conta de ambos os lados.

O objetivo dessas instalações é funcionar como um portal, onde as pessoas podem se ver continuamente, mas não ouvir - dando a impressão de que, em vez de estarem separadas por milhares de quilômetros, estão apenas a alguns centímetros de distância. As telas foram instaladas no dia 8 de maio, e desde então vários casos incomuns foram relatados.

Segundo a imprensa, poucas horas após a instalação, uma mulher "extremamente embriagada" estava batendo e se chocando contra o monitor, antes de as autoridades irlandesas a deterem. Mas ela não foi a única a desrespeitar quem está 'do outro lado', já que um homem também foi filmado abaixando as calças para a câmera.

Apesar do desconforto, houve outras situações ainda mais desagradáveis. Matt Shaver relatou ao New York Post que foi de Los Angeles até Nova York para se "encontrar" com a irmã, que mora em Dublin. Segundo o homem de 30 anos, outra pessoa, mostrando uma suástica, estava arruinando uma foto que os dois estavam tentando tirar. "Foi terrível", descreveu, dizendo que não foi apenas a foto dele com a irmã que foi arruinada, mas a de todos que estavam na 'Big Apple'.

Além disso, houve quem, do lado de Dublin, mostrasse vídeos de um dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos - e do mundo -, o momento em que um dos aviões atingiu as Torres Gêmeas em setembro de 2001.

Mas mais do que uma instalação artística, a tela tem servido para muitas pessoas conhecidas se "encontrarem", e há casos que correm bem, como o de Mackenna Vickory, cujos pais vivem em Dublin há seis anos. "Foi tão divertido conseguir vê-los. É muito emocionante. Estamos acostumados a trocar mensagens e isso parece mais real", disse a jovem à imprensa.

O primeiro par de telas a ser instalado ocorreu há três anos na Europa, conectando Vilnius, na Lituânia, a Lublin, na Polônia.

