Adolescente descobre que seu melhor amigo era um ator contratado pela tia

Lawson Spolansky, um adolescente de 15 anos conhecido do TikTok, revelou que "ficou de coração partido" ao descobrir que seu melhor amigo de 10 anos na verdade era um ator contratado por sua tia, conforme relatado pelo The Mirror.

No vídeo intitulado "Estou finalmente pronto para compartilhar esta história horrível", Lawson conta como tudo começou em julho de 2012, quando tinha apenas cinco anos. A tia disse a Lawson que ele "precisava se tornar um homem melhor". Poucos dias depois, enquanto brincava em um parque e machucou o joelho, um garoto se aproximou e zombou dele enquanto Lawson chorava.

A mãe do garoto veio em seu auxílio enquanto a babá de Lawson estava na banheiro do parque.

Quando o novo ano letivo começou, Lawson viu que o mesmo garoto, a quem chamou de Dexter, estava em sua classe e sentava ao seu lado.

A partir daí, tornaram-se bons amigos, criaram laços e Lawson até melhorou seu desempenho na escola.

Em 2018, Dexter sugeriu a Lawson que fizessem uma viagem a Paris, Espanha e Califórnia juntos. "Fiquei chocado, pensei que era loucura", disse Spolansky.

Dexter pediu a Lawson para fazer uma lista de coisas que queria levar na viagem, mas no dia seguinte, disse que eles não poderiam ir mais.

Quando Lawson confrontou Dexter, ele deu desculpas estranhas, como estar muito doente.

Quando contou ao pai o que aconteceu, ele disse que essas coisas acontecem e que "a vida surpreende". No dia seguinte, o pai de Lawson mostrou uma foto de Lawson com Dexter de férias em Hollywood no Instagram. Desconfiado, Lawson confrontou Dexter.

Anos depois, em 2021, Lawson descobriu a verdade sobre sua amizade com Dexter.

Ele descobriu que sua tia havia contratado Dexter, um ator, para ser seu "melhor amigo". A "mãe" de Dexter também era contratada, sendo gerente de uma empresa de produção.

Lawson revelou que a ex-terapeuta a quem procurou orientação era irmã da agente - mãe fictícia - de Dexter. Ele confrontou Dexter sobre as alegações, que foram confirmadas.

"Nunca experimentei uma verdadeira amizade, então obrigado, tia Jekka", disse Lawson antes de acrescentar: "Não sei o que fazer agora", revela o jovem.

Contudo, segundo o jornal, Dexter também foi enganado durante todo esse tempo por sua verdadeira mãe.

"Sua verdadeira mãe (a senhora que nunca conheci, apenas conheci a gerente que agia como mãe) o inscreveu nisso e, quando ele era velho o suficiente, entrou na onda", afirma Lawson.

