Avião da Delta pega fogo após aterrissar no aeroporto de destino

Na semana passada, um avião da Delta Airlines pegou fogo no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, nos Estados Unidos.

Uma bola de fogo foi avistada saindo do nariz da aeronave, levando à evacuação imediata do avião.

O voo 604 da Delta, vindo de Cancun, no México, pousou em segurança no aeroporto de Washington, mas algo incomum aconteceu durante o pouso.

Os pilotos detectaram cheiro de fumaça e ordenaram a abertura das saídas de emergência imediatamente. Em imagens capturadas no local, pode-se ver uma chama surgindo repentinamente perto do nariz do avião.

A maioria dos 189 passageiros evacuou usando os escorregadores de emergência, enquanto os demais já tinham desembarcado pela ponte de embarque de passageiros, de acordo com o NY Post.

A aeronave foi retirada de operação e encaminhada para manutenção pela companhia aérea.

