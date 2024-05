Tempestade mata pelo menos quatro pessoas em Houston e faz estragos

Pelo menos quatro pessoas morreram em Houston, no sudeste do Texas, devido a uma forte tempestade que atingiu o estado nos últimos dias, especialmente na noite de quinta-feira. As mortes foram causadas pela queda de árvores e um guindaste foi derrubado pelos ventos intensos.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, as chuvas torrenciais causaram grandes danos, principalmente no centro da cidade. Várias janelas de edifícios foram quebradas, árvores caíram em diferentes áreas e mais de 900 mil residências e estabelecimentos comerciais ficaram sem energia elétrica.

Na galeria que acompanha esta notícia, você pode ver um vídeo mostrando os danos causados pela tempestade.

"Fiquem em casa esta noite. Não vão trabalhar amanhã, a menos que sejam trabalhadores essenciais. Fiquem em casa, cuidem de suas crianças", disse o prefeito de Houston, John Whitmire, na noite de quinta-feira.

As rajadas de vento chegaram a 160 quilômetros por hora, relatou o prefeito, acrescentando: "O centro de Houston está um caos".

Devido à tempestade, as aulas no distrito escolar de Houston foram canceladas nesta sexta-feira, afetando cerca de 400 mil alunos, e os dois principais aeroportos da cidade suspenderam temporariamente as operações de chegada e saída de voos.





The message from @houmayor Whitmire tonight - stay at home and stay off the roads due to widespread damage, fallen trees and power lines. Only essential city employees should report to work Friday and most downtown business will be closed. pic.twitter.com/CgLl5RzcKq — City of Houston (@HoustonTX) May 17, 2024

