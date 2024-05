Cargueiro atingido por míssil na costa do Iêmen

Um navio cargueiro foi atingido por um míssil ao largo da costa da cidade de Mokha, controlada pelos rebeldes do Iêmen, com vista para o estratégico estreito de Bab al-Mandeb, onde os rebeldes huti estão intensificando os ataques contra navios mercantes.

A informação é da Agence France Presse (AFP), que cita a Ambrey, empresa de segurança do Reino Unido.

“Um navio cargueiro do Panamá teria sido atacado a cerca de 10 milhas náuticas" a sudoeste de Mokha, disse a Ambrey, acrescentando que as informações “indicavam que o navio tinha sido atingido por um míssil e que havia um incêndio no compartimento da engrenagem de direção”.

Até ao momento, o ataque não foi reivindicado.

