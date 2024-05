Parasita detetado na água provoca infeção a 46 pessoas na Inglaterra

Cerca de 2.500 famílias residentes em Brixham, na Inglaterra, estão instruídas a ferver a água potável, depois de as autoridades britânicas terem confirmado 46 casos de infeções por um parasita detectado na água da cidade. Um tanque de água, que estava infectado com 'Cryptosporidium', já foi drenado e limpo.

Inicialmente o aviso tinha sido dado a 17.000 famílias. No entanto, os resultados do monitoramento da qualidade de água levantaram a restrição a cerca de 14.500 famílias.

De acordo com a Sky News, a infecção criptosporidiose é causada por um parasita e provoca vários sintomas, como vômitos, cólicas e diarreia. Os sintomas podem prevalecer por duas semanas.

É esperado o aumento do número de casos confirmados já que, na sexta-feira, mais de 100 pessoas apresentavam sinais de infecção. As autoridades acreditam que o parasita entrou no abastecimento de água através de um cano danificado, que se localiza num campo onde estão depositadas fezes de animais.

O prefeito Anthony Mangnall afirmou que este era "um assunto muito sério" e salientou que o alerta foi dado quando já era tarde demais.

Leia Também: Motorista perde controle de caminhão e fica pendurada em ponte; veja