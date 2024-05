Quem é Mohammad Mokhber, presidente interino do Irã?

Mohammad Mokhber, que até então era o primeiro-vice-presidente do Irã, assumirá o cargo de presidente após a morte de Ebrahim Raisi, de 63 anos, em um acidente de helicóptero no noroeste do país. Mokhber ocupará o cargo até a realização de novas eleições.

Segundo a Constituição iraniana, em caso de morte súbita do presidente, o primeiro-vice-presidente assume a função interinamente, com a aprovação do líder supremo, atualmente o aiatolá Ali Khamenei. Novas eleições presidenciais devem ser realizadas em até 50 dias.

Mokhber, nascido em 1955 em Dezful, oeste do Irã, tem 69 anos e é considerado muito próximo de Khamenei, assim como Raisi. No sistema político da República Islâmica, Khamenei é o chefe de Estado, enquanto o presidente é o chefe do governo.

Nomeado primeiro-vice-presidente após a vitória de Raisi nas eleições de 2021, Mokhber anteriormente chefiava a Execução da Ordem do Imam Khomeini (EIKO), uma organização paraestatal com participação em quase todos os setores da economia iraniana e diretamente controlada por Khamenei.

Em outubro do ano passado, Mokhber visitou Moscou com uma delegação de autoridades iranianas, incluindo altos funcionários da Guarda Revolucionária Iraniana e do Conselho Supremo de Segurança Nacional, onde concordaram em fornecer mísseis e drones ao Exército russo, conforme relatado pela agência Reuters.

Em 2010, a União Europeia (UE) sancionou Mokhber por suposto envolvimento em "atividades nucleares ou de mísseis balísticos", mas retirou seu nome da lista dois anos depois.

Em 2013, o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou Mokhber e 37 empresas supervisionadas por ele a uma lista de entidades sancionadas, além da Setad, um fundo de investimento ligado ao líder supremo e estabelecido por ordens do fundador da República Islâmica. Mokhber foi chefe desse fundo e ordenou a venda e administração das propriedades supostamente abandonadas após a Revolução Islâmica de 1979, destinando a maior parte dos lucros a instituições de caridade.



Leia Também: Queda de helicóptero expõe décadas de sanções no Irã